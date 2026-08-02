Nota del autor

Escribo en inglés. El español no es mi lengua materna. Traduje este texto porque el mensaje me pareció demasiado importante para dejarlo solo en inglés, y porque va dirigido a España.

Los hechos y las fechas están verificados. Léanlos con ese rasero.

España se pasó dos años enseñándole al mundo que Israel no tiene derecho a defender una frontera.

Después una frontera fue la suya.

El 30 de julio, decenas de miles de marroquíes reventaron la valla de Ceuta. Las cifras iban de cincuenta a sesenta mil en un solo día. Al menos treinta y cuatro murieron. España mandó al ejército. Pedro Sánchez bajó hasta allí y lo llamó un ataque. Una violación de la integridad territorial.

Sostén esa frase en la mano. España la usó para hablar de hombres desarmados que nadaban hacia un enclave colonial en la costa de África.

Ahora ponla frente al historial.

Es el mismo Sánchez que se pasó 2025 construyendo el caso máximo contra el Estado judío. Reconoció un Estado palestino en 2024. Impuso un embargo total de armas. Cerró los puertos y el espacio aéreo españoles a todo lo que tuviera como destino al ejército israelí. Prohibió los productos de las comunidades judías en Judea y Samaria. Retiró a su embajador de Tel Aviv. Se plantó ante un atril y llamó a Gaza un genocidio, el exterminio de un pueblo indefenso, y trazó una línea muy limpia entre defender tu país y bombardear hospitales o matar de hambre a niños.

Aquello era Israel, respondiendo a la mayor matanza de judíos desde el Holocausto.

Esto es España, respondiendo a una multitud en una valla.

La tentación es decir que los dos hechos no se parecen en nada, así que no hay nada que comparar. Ese es el error. La distancia entre ellos no es un problema para el argumento. La distancia es el argumento.

Mira lo que enfrentó España. Migrantes desarmados. Sin cohetes. Sin rehenes. Sin masacre. Hombres que persiguen una vida mejor, que es la multitud más comprensiva que una frontera vaya a encontrar jamás. Es el caso más fácil de contención que existe. Y España aun así echó mano del ejército y aun así lo llamó una agresión contra la nación.

Así que la pregunta se escribe sola. Si una oleada económica desarmada es un ataque intolerable contra la integridad territorial de España, ¿con qué rasero una masacre armada de mil doscientas personas, con doscientas cincuenta arrastradas como rehenes, no es un ataque contra Israel?

No hay respuesta honesta. Solo está el doble rasero, y el doble rasero es toda la cuestión. España se concede a sí misma el marco entero de la soberanía frente a la amenaza más leve y le niega a Israel ese mismo marco frente a la más grave.

Mantén los casos separados, porque España es incoherente en tres frentes distintos y cada uno se sostiene solo.

Empieza por Gaza. La mentira es que Gaza es una cárcel a cielo abierto. De una cárcel no te retiras. En 2005 Israel salió de Gaza por completo. Todos los soldados fuera. Todos los asentamientos desmantelados. Gush Katif arrasado. El ejército israelí sacó a familias israelíes de sus propias casas para que la salida fuera total. Israel le entregó Gaza a los palestinos y no pidió nada más que calma. En dos años Hamás la tomó en un golpe, arrojó a sus rivales desde las azoteas y apuntó el territorio contra los pueblos israelíes. El bloqueo vino después de eso. Fue la respuesta, no la causa.

Y antes de que Israel se fuera, otro ya había rechazado quedarse con Gaza. Egipto la administró de 1948 a 1967 y nunca la anexionó, nunca les dio la ciudadanía a sus habitantes. Cuando Egipto hizo la paz en 1979 recuperó hasta el último grano de arena del Sinaí y dejó Gaza donde estaba. Egipto no la quería. Ese detalle por sí solo disuelve la idea de que Gaza es un miembro natural de otra nación que Israel mantiene secuestrado.

Ahora Judea y Samaria. Esto no es conquista por la conquista. Es el botín de una guerra que Israel no empezó. En junio de 1967 Israel le mandó a Jordania un mensaje explícito rogándole que se quedara al margen. Jordania atacó igual y bombardeó la Jerusalén judía. Solo entonces, y solo después de que Jordania perdiera, cambió de manos el territorio. Y Jordania no tenía ningún título limpio que perder. Había tomado ese territorio por la fuerza en 1948 y lo había anexionado en un gesto que casi ningún país del mundo reconoció. Israel no le quitó la tierra a un soberano legítimo. Se la quitó a un ocupante ilegal que disparó primero.

Luego Ceuta. Aquí no hay guerra defensiva ni complejidad. Portugal tomó Ceuta en 1415 y pasó a España en 1580. Castilla se apoderó de Melilla en 1497. Son ciudades europeas atornilladas al continente africano por la fuerza imperial, ciudades que nunca fueron españolas, con el reclamante original todavía de pie al otro lado de la alambrada. Marruecos dice que están ocupadas. España no lo discute, no lo negocia, refuerza la valla con alambre de espino y torres de vigilancia, y cuando la asaltan, manda al ejército.

Así que pasa la cuenta en limpio.

Israel es el país que devolvió tierra, con dolor, de forma unilateral, y a cambio recibió cohetes. España es el país que nunca ha entregado un solo metro de sus posesiones coloniales y nunca lo hará. Al bando que renunció a territorio se le llama el ocupante. Al bando que se aferra a tierra conquistada se le llama una democracia europea respetable que defiende su casa.

Recurrirán al derecho internacional para salvar esto. Siempre lo hacen. El principio sagrado es la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra. Está en la Carta de la ONU. Está en la primera línea de la resolución escrita sobre Israel. Fíjate en que el principio, tal como está redactado, no distingue si la guerra fue defensiva. Bien. Entonces aplícalo. El título de España sobre Ceuta es adquisición por la guerra en su forma más pura. Agresiva, colonial, transcontinental, y no provocada por nadie. Si no se puede conservar tierra por conquista, España es el acusado de manual e Israel es el caso difícil del margen. Y sin embargo la vara solo golpea en una dirección, y a Madrid no se le pide ni una sola vez que se ponga en pie.

Se replegarán a la edad. La conquista de España tiene quinientos años, dirán. Está zanjada. La de Israel es reciente y está en carne viva. Pero esa lógica blanquea el imperialismo por el delito de envejecer. Cuanto más antiguo y total el robo, más lo absuelve el tiempo. Cuanto más reciente y defensiva la adquisición, más se trata como una herida abierta. La edad hace todo el trabajo moral, y la edad es justo el eje equivocado. La toma antigua de una corona europea se lleva la presunción de legitimidad. La defensa reciente de un pueblo indígena se lleva la presunción de culpa.

Lo que nos trae a casa, porque España y los judíos tienen una historia más larga que Ceuta.

En marzo de 1492, Fernando e Isabel firmaron el Decreto de la Alhambra y expulsaron a una de las comunidades judías más antiguas de Europa. Decenas de miles expulsados u obligados a convertirse. Después la Inquisición se pasó generaciones cazando a los que se quedaron, bajo sospecha de que detrás de la conversión seguían siendo judíos. España no solo expulsó a sus judíos. Construyó una máquina para seguir cazándolos. No revocó formalmente ese decreto hasta 1968.

Este es el país que inventó la maquinaria moderna de la expulsión judía. Cinco siglos después, bajo Sánchez, se ha autonombrado el principal fiscal del Estado judío.

Así que pon toda la cuenta en una sola línea y déjala ahí.

Una potencia europea que expulsó a sus judíos, que retiene ciudades africanas por derecho de vieja conquista, que nunca ha devuelto ni un centímetro, ahora le da lecciones al pueblo indígena del Levante sobre colonialismo y contención. Y el mundo asiente.

Eso no es moral. Es la costumbre más vieja de Europa, con el abrigo de esta temporada.

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